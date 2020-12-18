Психологи одной из колоний Мордовии проводят с личным составом сеансы на светоритмическом приборе

Психологи исправительной колонии №1 УФСИН РФ по Мордовии проводят с личным составом сеансы на светоритмическом приборе «Гармония».

Светоритмический прибор «Гармония» обеспечивает успокаивающее и восстанавливающее воздействие программами световых и звуковых, релаксирующих и энергизирующих ритмов с использованием специальных структурных очков и наушников.

Курс из нескольких сеансов на комплексе «Гармония» по 15-25 минут способен восстановить физический и эмоциональный комфорт.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su