В Мордовии житель Орловской области пойдет под суд за поджог квартир и угрозу убийством

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жителя Орловской области, который обвиняется в поджоге нескольких квартир и угрозе убийством.

В начале сентября нынешнего года в посёлке Явас 23-летний житель Орловской области распивал спиртные напитки в компании своих знакомых. В ходе попойки между парнем и 25-летней участницей застолья вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений житель Орловской области взял в руки нож и, угрожая девушке убийством, нанес ей порез шеи.

После этого молодой человек зажигалкой поджег полотенце и бросил его на пол комнаты, в результате чего возник пожар. Пламя уничтожило шесть квартир и имущество проживающих в них граждан.

Материалы уголовного дела в отношении жителя Орловской области в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф