В Мордовии разрешили проводить развлекательные и спортивные мероприятия на открытом воздухе

В Мордовии были разрешены развлекательные и спортивные мероприятия на открытом воздухе.

Соответствующее решение было принято временно исполняющим обязанности главы Мордовии Артёмом Здуновым.

На территории республики разрешается проведение досуговых, культурных, развлекательных, спортивных мероприятий и оказание соответствующих услуг на открытом воздухе. Кроме того, разрешено посещение гражданами ледовых катков.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru