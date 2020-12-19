Представители прокуратуры Мордовии приняли участие в учебном мероприятии по повышению антикоррупционного правосознания граждан

В рамках Международного дня борьбы с коррупцией прокуратурой Мордовии было обеспечено участие в учебном мероприятии, проводимом Национальным исследовательским Мордовским государственным университетом им Н.П. Огарева для государственных гражданских и муниципальных служащих, а также сотрудников университета из числа профессорско-преподавательского состава по теме, посвященной противодействию коррупции.

До сведения присутствующих были доведены результаты прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции, затронуты вопросы соблюдения обязанностей, запретов и ограничений.

Среди присутствующих были распространены памятки с разъяснением антикоррупционного законодательства, которые содержат информацию о понятии коррупции, её последствиях, наказании для взяткополучателей, взяткодателей и посредников во взяточничестве.

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Источник: epp.genproc.gov.ru