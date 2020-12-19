Гороскоп на 20 декабря: Овнам пора восстановить силы, свои убеждения могут пересмотреть Львы, а Водолеи будут скованными

Овен

Не стоит даже пытаться найти разумное объяснение тому, что происходит вокруг вас в этот день, Овны. Вместо этого найдите время, чтобы восстановить силы дома или у друга.

Телец

Вы можете спросить себя, удовлетворены ли вы, Тельцы, и что происходит с вашей личной жизнью. Вы сможете найти некоторые ответы в этот день.

Близнецы

Нет ничего простого, когда речь заходит о вашей семье, Близнецы. Возможно, вам придется столкнуться с некоторыми из ваших давних проблем с членами семьи.

Рак

Ракам нравится давать людям советы и помогать им находить направление в жизни, даже если они не просили о помощи. Но теперь ваша очередь почувствовать себя потерянным.

Лев

Львы могут подвергнуть сомнению свою целостность. У всех нас есть глубокие убеждения, но общество давит на нас, и требует перемен. Вопрос заключается в том, насколько вы готовы изменить свои самые искренние убеждения, чтобы жить в обществе?

Дева

Ваша свобода важнее для вас, чем что-либо еще в вашей жизни, Девы. Звезды советуют еще раз серьезно подумать, ведь может оказаться так, что у вас уже есть нечто, куда более ценное.

Весы

Весы могут оказаться в центре переговоров двух людей с противоположными взглядами. Помогите им открыть глаза на точку зрения друг друга.

Скорпион

Вы сможете исследовать силу своих эмоций. Не пытайтесь бороться с тем, что вы называете «сверхчувствительностью», Скорпионы, используйте ее.

Стрелец

У Стрельцов будет возможность восстановить физические и духовные силы. Воспользуйтесь эмоциональной энергией, чтобы углубить отношения с людьми, которых вы любите.

Козерог

Атмосфера этого дня может показаться немного гнетущей, Козероги. Вам нравится быть свободным и делать то, что вы хотите, но беспокойство вызовет то, что люди вокруг вас не открываются.

Водолей

Водолеи могут почувствовать себя немного скованными. Это не обязательно будет плохой день, но вы можете задаться вопросом о некоторых аспектах вашей семейной жизни.

Рыбы

Бывают дни, когда ко всему следует относиться с недоверием, Рыбы. Вы можете осознать в этот день, насколько важно завоевать признание и уважение определенного человека.

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