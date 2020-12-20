В Лямбирском и Кочкуровском районах сотрудники МЧС провели рейды по местам хранения и реализации пиротехнической продукции

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лямбирского и Кочкуровского районов совместно с представителями органов внутренних дел ММО МВД России «Лямбирский» провели рейдовые мероприятия по местам хранения и реализации пиротехнической продукции.

В ходе проведения указанных рейдов были посещены магазины «Пятерочка», «Магнит» и другие торговые точки, где осуществляется реализация пиротехнических изделий.

Всем продавцам и владельцам магазинов были разъяснены требования пожарной безопасности по хранению и распространению пиротехнических изделий с вручением памяток.

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Источник: 13.mchs.gov.ru