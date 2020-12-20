В Мордовии арест сепаратора и машины побудил должника погасить многомиллионный долг

В отделение судебных приставов по Зубово-Полянскому району УФССП России по Мордовии поступил исполнительный документ, согласно которому с местного предприятия требовалось взыскать 2,237 млн рублей долга по налогам и ЖКУ.

Длительное время должник не спешил погашать сумму задолженности. В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель установил, что организации принадлежит сепаратор высокожирных сливок и автомобиль марки «Мазда». На имущество предприятия, а также счета в банках был наложен арест.

Принятые судебным приставом меры принесли свои результаты. Сумма задолженности была погашена в полном объеме.

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Источник: r13.fssprus.ru