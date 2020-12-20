Гороскоп на 21 декабря: Близнецы смогут найти баланс, внимательно слушать других нужно Скорпионам, а Рыбам стоит тщательно подбирать слова

Овен

Это может быть день, которого вы долго ждали, Овны. Если есть что-то важное, что требует разрешения, то самое время заняться этой ситуацией.

Телец

Что-то побуждает вас к действию, Тельцы. Вы можете почувствовать беспокойство в воздухе, которое заставит вас встать и пойти. Только место, куда вам нужно попасть, может быть сначала неочевидным.

Близнецы

Вы обнаружите, что ваши эмоции гораздо лучше контролируются, Близнецы. Вы сможете найти счастливый баланс и избегать крайностей, отпугивающих других.

Рак

Все может показаться немного облачным, но это не повод для грусти, Раки. Наверное вам нужно будет сперва приспособиться, а затем уделите внимание вещам, о которых вы обычно не думаете.

Лев

Постарайтесь в этот день не видеть во всем негатив, Львы. Сконцентрируйтесь на позитиве. Вы будете получать незаметные сигналы от других, которые будут полезны при дальнейшем анализе собранных данных.

Дева

Попытайся обуздать свой язык в этот день, Девы. Нет причин для нападок. Вы обнаружите, что чем более чутко вы подходите к делу, тем ближе вы оказываетесь к своим целям.

Весы

Ваше мышление ясно, Весы, и вы обнаружите, что в целом все идет гладко. Будьте собой и позвольте другим людям адаптироваться к вашему образу мышления.

Скорпион

Внимательно слушайте то, что говорят вам другие люди в этот день, Скорпионы. Путь к успеху не всегда хорошо обозначен. Воспользуйтесь шансом на дороге без каких-либо знаков.

Стрелец

Ваши эмоции могут быть более созвучны окружающему миру, Стрельцы. Вы даже можете почувствовать себя немного яснее. Следуйте своей интуиции.

Козерог

Вы можете сомневаться в себе в этот день, Козероги, но ваша интуиция попытается прорваться. Дайте больше полномочий чувствам, притормозите мысли.

Водолей

Отличный день для Водолеев, уверяют звезды. Вы можете обнаружить, что все идет намного лучше, чем вы предполагали. Уверенно приступайте к реализации своих планов.

Рыбы

Будьте осторожны с тем, как ваши слова воспринимаются окружающими, Рыбы. Вы можете не осознавать, насколько сильно будут затронуты чувства других людей, пока не станет слишком поздно.

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