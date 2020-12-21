Гороскоп на 22 декабря: Тельцам не стоит идти в лобовую атаку, к эмоциональной кульминации подойдут Львы, а Козероги могут запутаться

Овен

Начните глубокий, содержательный разговор с тем, с кем вы потеряли связь, Овны. Все, что вам нужно – это сделать первый шаг. В воздухе витает много сердечности, тепла и любви.

Телец

Возможно, Тельцам придется изменить свой подход к некоторым вещам. Лобовая атака – не лучшая тактика подход. Попробуйте проанализировать ситуацию и обнаружите кусочки головоломки, о которых вы не знали.

Близнецы

У вас все должно быть хорошо в этот день, Близнецы. В воздухе царит безмятежность, которая успокаивает ваши нервы. Не следует усложнять вещи более необходимого.

Рак

Может показаться, что кто-то вылил вам на голову ведро воды, Раки – ваш огонь внезапно погас. Имейте в виду, что это временно – ваше внутреннее пламя скоро разгорится вновь.

Лев

Все подходит к большой эмоциональной кульминации, Львы. Может показаться, что все хотят вас достать, но это плод вашего воображения. Люди могут действовать иррационально, поэтому не удивляйтесь, если нигде не найдете признаков логики.

Дева

Если вы не будете осторожны, Девы, скорее всего, вы попадете в дико напряженную эмоциональную драму. Постарайтесь сохранять спокойствие и собранность.

Весы

Используйте внутренние резервы, Весы, чтобы получить новые силы. Не стесняйтесь позволить проявиться своим самым сокровенным мыслям. Рациональное мышление переоценивается.

Скорпион

Скорпионы могут чувствовать себя немного вялыми в этот день. Ваш воинственный дух предпочтет остаться дома на диване, чем подняться и вступит в бой. Возможно, вам просто нужен перерыв.

Стрелец

У Стрельцов сильная чувствительность. Вы обнаружите, что ваше восприятие ситуаций полностью соответствует действительности. Вы сможете добиться большего, просто настроившись на свою восприимчивую и нежную натуру.

Козерог

Козероги в этот день могут немного запутаться. Воспользуйтесь возможностью расслабиться и зарядиться энергией. Самый ценный урок – терпение.

Водолей

Отличный день для Водолеев, которые станут желанным дополнением любой компании. Ваша восхитительная натура наиболее активна, она станет инструментом вашей победы.

Рыбы

Вероятно, мир не будет вращаться вокруг вас в этот день, Рыбы. Даже если это не те новости, которые вы хотите слышать, это те новости, которые вам нужно услышать больше всего.

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