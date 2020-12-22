Гороскоп на 23 декабря: Раки должны оставаться оптимистами, назвать пророками могут Дев, а Скорпионам позволено расслабиться и отдохнуть

Овен

Вы один из немногих ваших знакомых, кто занимается спортом и питается, Овны. Однако нет ничего страшного в визите к врачу и приема лекарственных препаратов, если они будут прописаны доктором.

Телец

Этот день обязательно станет глупым, если вы позволите ему такое превращение, Тельцы. Вас могут ожидать технические проблемы, такие как сбои в работе телефона или сбои компьютера.

Близнецы

Не время брать на себя твердые обязательства, Близнецы, особенно если речь идет об отношениях. С большой осторожностью принимайте какие-либо долгосрочные решения.

Рак

Вы настолько оптимистичны по натуре, что вам трудно смириться с некоторыми неудачами, Раки. Продолжайте менять ситуацию, даже если это не всегда очевидно.

Лев

Обычно вы хорошо умеете концентрироваться и выполнять свои обязанности, Львы, если вокруг вас царит хаос. Однако в этот день даже вы попадете под влияние беспорядка.

Дева

Ваши видения будут сильны в этот день, Девы. Некоторые люди могут сказать, что вы пророк, но ваш дар – это сочетание творчества и интуиции.

Весы

В этот день будет преобладать стихия воды, Весы. Вы, вероятно, узнаете об этом по сильным волнам чувств в вашей семье. Как вы обнаружите, найти баланс будет трудно.

Скорпион

Царит беззаботная, почти детская атмосфера, которая вам очень нравится, Скорпионы. В последнее время вы очень много работали, и вам позволительно расслабиться.

Стрелец

Это день отдыха и релаксации, Стрельцы. Воспользуйтесь спокойной атмосферой, чтобы сосредоточиться на том, что важно в вашей жизни. Проведите время с близкими.

Козерог

Вы на вершине мира, Козероги, наслаждайтесь видом! Вас не остановить. Вы щедры материально и духовно, и к концу дня люди могут выстроиться в очередь, чтобы получить частичку от ваших щедрот.

Водолей

Этот мечтательный день создан с учетом ваших чувств, Водолеи. Вам будет трудно сосредоточиться на повседневных проблемах – вы поглощены своими фантазиями.

Рыбы

Артистическая сторона Рыб любит общаться с людьми, которые отличаются от обычных. Вы называете их эксцентричными, но другие называют их сумасшедшими.

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