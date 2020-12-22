В Октябрьском районе Саранска в 2021 году благоустроят несколько дворовых территорий

Стала известна информация о запланированных работах в 2021 году по благоустройству дворовых территорий в Октябрьском районе Саранска.

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе Саранск в 2018-2024 годах» в следующем году на территории Октябрьского района будут проведены работы по ремонту дворовых территорий по следующим адресам: пр. 70 лет Октября, д. 108, пр. 70 лет Октября, д. 112, ул. Гожувская, д. 39, ул. Сущинского, д. 3.

Указанные работы будут проводиться в период с 15 апреля по 15 июня следующего года.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru