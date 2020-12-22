За четвертый квартал 2020 года в Саранске выявили практически 100 нарушений земельного законодательства

За четвертый квартал нынешнего года муниципальными инспекторами Саранска по использованию и охране земель было выявлено 99 нарушений земельного законодательства.
Всем нарушителям были выданы предписания.
Были составлены и переданы по подведомственности мировым судьям 70 протоколов по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. К административной ответственности были привлечены 63 нарушителя.
Общая сумма наложенных на нарушителей штрафов составила 19,2 тыс. рублей.
По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru