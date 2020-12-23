Гороскоп на 24 декабря: Тельцы могут изменить свою жизнь, лучше заботиться о себе нужно Львам, а перед Козерогами откроется масса возможностей

Овен

У вас сильные гуманитарные инстинкты, Овны. Вы думаете о своих собратьях больше, чем о других. Рассмотрите возможность обучения в качестве консультанта или терапевта.

Телец

В последнее время Тельцы стали более внимательными и верными себе. Это связано с вашим недавним самоанализом. Вы действительно можете изменить свою жизнь.

Близнецы

Вы были настолько сосредоточены на работе, что отношения Близнецов с родными могли немного пострадать. Если возможно, проводите время с близкими вам людьми.

Рак

Пора расслабиться, Раки. Планетарные аспекты приносят новый цикл терпимости и понимания вашего пути. Вы можете использовать и то, и другое.

Лев

Все признаки указывают на то, что Львам нужно лучше заботиться о себе. Вы были так заняты работой, что даже занятия спортом стали роскошью, которую вы не можете себе позволить.

Дева

Это благоприятное время для Дев. Вы получите в этот день энергию и энтузиазм, чтобы внести необходимые изменения в свою жизнь. Предстоит многое сделать, но вы справитесь, уверены звезды.

Весы

Весы вошли в новый творческий цикл, который продлится примерно месяц. Не позволяйте этому пройти, не воспользовавшись этим. Попробуйте рисовать или писать художественную литературу.

Скорпион

Будьте в восторге, Скорпионы, потому что это один из великих для вас дней! Все будет идти по вашему сценарию. Даже начнет казаться, что проиграть просто невозможно.

Стрелец

Хороший и спокойный день, Стрельцы. Возможно, в последнее время вы беспокоились о финансах, но больше не о чем беспокоиться. Вы много работали, а теперь пришла пора пожинать плоды.

Козерог

Этот день обязательно понравится Козерогам, поскольку он полон возможностей. Держите глаза и уши открытыми, чтобы не пропустить намеков и прямых указаний на изменения.

Водолей

Ради разнообразия забудьте о работе и вместо этого сосредоточьтесь на личной жизни, Водолеи. Это одна из областей, на которую действительно стоит обратить внимание.

Рыбы

Встречайте день полными сил, Рыбы. Ваша уверенность находится на рекордно высоком уровне из-за недавних событий. У вас есть все основания гордиться достигнутым, особенно на работе.

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