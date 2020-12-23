В Мордовии прошел сбор с руководителями и работниками учреждений социальной защиты

В Мордовии в режиме видеоконференции был проведен учебно-методический сбор с руководителями и работниками стационарных учреждений социальной защиты республики.

В сборе приняли участие медицинский и административно-управленческий персонал. Общее число участников составило около 250 человек.

Основным вопросом для рассмотрения стало обеспечение пожарной безопасности учреждений социальной защиты. Также были доведены требования правил противопожарного режима.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru