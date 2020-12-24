Гороскоп на 25 декабря: Овнам не следует перенапрягаться, стать наблюдателем звезды советуют Девам, а Стрельцы смогут решить деликатные вопросы

Овен

Тяжелая работа и тщательное планирование, которое вы сделали в последнее время, действительно начинают приносить плоды, Овны. Теперь главное не перенапрягаться.

Телец

Возможно, вы не захотите уходить далеко от своей спальни, Тельцы. Сделайте по дому все дела. Будьте мягкими и нежными в своих словах и действиях.

Близнецы

Люди, наконец, начинают смотреть на вещи с вашей точки зрения, Близнецы. Посмотрите в зеркало и знайте, что человек, которого вы видите, способен на все.

Рак

Отступите от линии огня и изучите свою позицию, Раки. Вы сделали несколько смелых шагов, и теперь пора остановиться и оценить реакцию других.

Лев

Возможно, вы чувствуете, что не в ладу с энергией этого дня, Львы. Постарайтесь не слишком напористо высказывать свое мнение о том, как все должно быть сделано.

Дева

Чем больше вы будете пытаться навязать свою точку зрения, Девы, тем более упорное сопротивление вам будут оказывать. Это хороший день, чтобы наблюдать за ситуацией.

Весы

Ваше подсознание подскажет вам правильный путь, Весы. Главные слова – это чуткость и интуиция. Не волнуйтесь, что вы недостаточно подготовились. Все будет нормально.

Скорпион

Не время доказывать людям, что вы – босс, Скорпионы. Они обязательно перейдут в оборону. В такой день гораздо лучше будет проявить чуткость и заботу.

Стрелец

Это благоприятный день для решения интимных и деликатных вопросов, Стрельцы. Нет необходимости сдерживаться, потому что люди будут отлично понимать, что вы чувствуете.

Козерог

Вы обнаружите, что все идет гораздо более гладко, если вы замедлитесь и обдумаете ситуацию, прежде чем действовать, Козероги.

Водолей

Как только вы подумали, что весь мир повернулся против вас, Водолеи, все начало возвращаться на свои места.

Рыбы

Чем больше вы позволите своему эго и фантазиям раздуться, Рыбы, тем с большим трением вы столкнетесь. Других не обманешь, и они не захотят иметь дело с легкомыслием.

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