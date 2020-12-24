В феврале начнется отбор в кадровый резерв Мордовии по новым правилам

На встрече временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артёма Здунова с молодыми учеными и студентами МГУ им. Н.П. Огарева было анонсировано обновление условий для формирования кадрового резерва Мордовии.

В следующем году 126 человек из кадрового резерва исключаются по причине того, что прошло три года, и эти люди не были востребованы.

Артём Здунов заявил, что профессиональные управленцы нужны в бизнес-структурах, представительствах, в федеральных органах, а также подчеркнул, что имеется множество самых разнообразных направлений, проектов, событийных мероприятий, где могут и должны быть востребованы молодые кадры.

По словам временно исполняющего обязанности главы Мордовии, первый этап работы по формированию нового кадрового резерва начнется в феврале. На официальном сайте органов государственной власти республики будут размещены условия отбора. Отраслевым министрам, зампредам регионального правительства поручено заняться этим лично. Часть отборочных мероприятий предложено провести на площадках университета.

Артём Здунов подчеркнул, что условия отбора будут максимально прозрачными.

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Источник: e-mordovia.ru