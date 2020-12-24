Артём Здунов провел встречу с молодыми учеными и студентами МГУ им. Н.П. Огарева

На встрече с молодыми учеными и студентами МГУ им. Н.П. Огарева временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов поделился своими впечатлениями от первого знакомства с университетом, а также сделал ряд важных заявлений, касающихся совместной работы регионального правительства и университета.

Руководитель республики отметил, что учебное заведение имеет большой потенциал и готово предложить много интересных разработок, а также подчеркнул, что сейчас нужно сделать упор на коммерциализацию проектов МГУ.

Артём Здунов призвал молодых ученых и студентов МГУ активно подключиться к работе по оздоровлению государственных финансов.

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Источник: e-mordovia.ru