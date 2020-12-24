В Мордовии школьники и студенты учились изготавливать мясную продукцию

В рамках реализации национального проекта «Образование» на площадке Торбеевского колледжа мясной и молочной промышленности проходили профессиональные пробы по компетенции «Производство мясных продуктов», которые являются своего рода индикатором правильности выбора сферы будущей деятельности.

Школьники и студенты получили возможность использовать в работе различные виды технологического оборудования и специального инвентаря, научились оформлять и правильно подавать готовое блюдо.

Самым интересным этапом мероприятия стала дегустация, в процессе которой участники оценили свое кулинарное мастерство.

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Источник: e-mordovia.ru