Артём Здунов провел заседание регионального штаба по профилактике и контролю за распространением коронавируса

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов во время заседания регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции отметил, что проблема с дефицитом лекарственных средств сохраняется, особенно в частной аптечной сети.

Артём Здунов призвал не снимать контроль за этим направлением.

Особое внимание во время заседания было уделено вопросу работы службы скорой медицинской помощи в праздничные дни. Артём Здунов заявил, что для своевременного оказания медпомощи необходимо обеспечить достаточное количество дежурных бригад и автотранспорта, в том числе за счет привлечения дополнительных машин из других отраслей.

Также временно исполняющий обязанности главы Мордовии отметил особую значимость обеспечения бесперебойных поставок медицинского кислорода во все лечебные учреждения.

Как доложила первый заместитель министра здравоохранения республики Елена Степанова, в период новогодних праздников лечебные учреждения будут работать в усиленном режиме, на помощь больницам и поликлиникам направят студентов-медиков.

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Источник: e-mordovia.ru