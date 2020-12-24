Гороскоп на январь 2021 года: Овнам следует контролировать слова, открыть свое успешное дело смогут Весы, а Водолеям предстоит выработать стратегию действий

Овен

Мирные начинания Овнов помогут вам преодолеть первый месяц нового года на позитивной ноте, однако если вы не будете осторожны со словами и действиями, то вас ждут неприятности. Также не следует поддаваться желанию удовлетворить свои мимолетные прихоти.

Совместимость: любовь – Стрельцы, дружба – Раки, карьера – Девы.

Телец

Умение идти на компромисс поможет Тельцам, состоящим в отношениях, избежать проблем с избранником. Одинокие представители знака смогут в новом месяце повстречать интересного человека, способного стать вашей половинкой. Исполняйте только свои желания и быстро выявите манипуляторов, от которых пора избавиться.

Совместимость: любовь – Водолеи, дружба – Львы, карьера – Стрельцы.

Близнецы

Внимательно прислушиваться к внутреннему голосу советуют звезды Близнецам, чтобы вы не пропустили знаков судьбы, указывающих на возможность изменить вашу жизнь в лучшую сторону. В целом большинство перемен будут позитивными, при этом данное утверждение касается как личных отношений, так и финансовых дел.

Совместимость: любовь – Овны, дружба – Весы, карьера – Скорпионы.

Рак

В конце месяца Раки могут быть втянуты в конфликт, уверяют звезды, которые также пророчат представителям этого знака в целом спокойный и даже удачный январь нового года. Прорывы могут быть совершены как в делах, так и в личной жизни, но флирт на работе затормозит карьерный рост.

Совместимость: любовь – Тельцы, дружба – Весы, карьера – Водолеи.

Лев

Львам следует отбросить неуверенность в себе и своих силах, если представители этого знака рассчитывают достичь успеха в новом месяце, твердят звезды. Можно не только совершить карьерный скачок, но удачно сменить место работы, или даже сферу деятельности. Также Львам не стоит быть высокомерными.

Совместимость: любовь – Близнецы, дружба – Стрельцы, карьера – Водолеи.

Дева

Продуманный, хорошо составленный план поможет Девам реализовать все свои задумки в новом месяце, правда, не стоит забывать об отдыхе, говорят звезды. Также нужно будет разобраться с домашними делами, чтобы ничто не отвлекало вас от движения к главной цели.

Совместимость: любовь – Близнецы, дружба – Стрельцы, карьера – Рыбы.

Весы

Звезды настоятельно рекомендуют представителям знака Весы приступить к работе в новом месяце как можно раньше, чтобы не упустить шанс поправить свое финансовое положение. Также появляются возможности продвижения вверх по карьерной лестнице, а открытие собственного дела представляется довольно успешным мероприятием.

Совместимость: любовь – Раки, дружба – Стрельцы, карьера – Тельцы.

Скорпион

Скорпионам во второй половине месяца следует позаботиться о родных и близких, поскольку сделать этого ранее будет просто некогда – первые две недели января максимально благоприятны для достижения финансового успеха и упускать такую возможность звезды не рекомендуют.

Совместимость: любовь – Раки, дружба – Козероги, карьера – Близнецы.

Стрелец

Целеустремленность должна стать главным качеством Стрельцов в первом месяце нового года, уверены звезды, поскольку только настойчивостью и упорством вы сможете добиться значимых успехов. Доверие поможет построить новые крепкие романтические отношения, в которых следует себя проявить как сильную личность.

Совместимость: любовь – Весы, дружба – Овны, карьера – Раки.

Козерог

Начало месяца будет трудным для Козерогов, но как только вы освоитесь в новой рабочей атмосфере, дела будут идти гораздо быстрее. Используйте свою творческую сторону и технические новшества, чтобы наладить рабочий процесс. Это позволит вам освободить время для родных и близких вам людей, забывать о которых не стоит.

Совместимость: любовь – Весы, дружба – Тельцы, карьера – Раки.

Водолей

Звезды советуют Водолеям присмотреться к сложившейся в новом месяце ситуации, прежде чем действовать. Только после анализа всех данных и выработки стратегии и тактики, можно вступать в баталию. Внутренний голос подскажет верный путь, но не стоит отказываться о помощи, которая обязательно будет предложена.

Совместимость: любовь – Скорпионы, дружба – Тельцы, карьера – Львы.

Рыбы

Рыбам стоит поверить в собственную привлекательность и не принижать своих достоинств, говорят звезды, и только после этого вас ждут успех как в работе, так и в личной жизни. Активность на работе следует проявлять с самого начала месяца, но нужно также развиваться (курсы или допобразование), чтобы претендовать на более высокую должность.

Совместимость: любовь – Скорпионы, дружба – Тельцы, карьера – Львы.

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