В Саранске 61-летний автомобилист сбил 59-летнюю женщину на пешеходном переходе

В Саранске 59-летняя женщина попала под колёса автомобиля на пешеходном переходе.

ДТП произошло днём 24 декабря на территории Ленинского района города. Возле дома №87, расположенного по адресу – улица Ульянова, 61-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Ларгус», совершил наезд на 59-летюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска. После оказания необходимой медицинской помощи женщина была отпущена домой.

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Источник: гибдд.рф