В Мордовии наградили призеров фотоконкурса под названием «Мы соблюдаем ПДД»

В дошкольных образовательных учреждениях Ковылкинского и Инсарского районов прошло награждение призеров республиканского фотоконкурса «Мы соблюдаем ПДД».

Указанное мероприятие было организовано на территории региона в рамках проекта «Дети. Дорога. Жизнь». Основной целью конкурса стало привлечение внимания общественности к проблеме обеспечения безопасности дорожного движения среди детей дошкольного возраста.

Сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» поздравили дружный коллектив детского сада «Росинка», воспитанники которого заняли сразу несколько призовых мест в номинации «Дорожный знак - мой друг» и «Детский сад меня научит».

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Источник: 13.мвд.рф