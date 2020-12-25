В Мордовии житель Пензенской области пойдет под суд по обвинению в незаконном отстреле марала

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жителя Пензенской области, который обвиняется в незаконном отстреле марала.

В ночь на 2 ноября текущего года инспекторы ГИБДД ОМВД России по Зубово-Полянскому району на патрульной машине несли службу в районе с. Тарханская-Потьма. Внимание полицейских привлек автомобиль марки «Рено». За рулем транспортного средства находился 53-летний житель Пензенской области, который, проигнорировав законные требования правоохранителей об остановке, продолжил движение. Стражами порядка было принято решение о преследовании иномарки. Житель Пензенской области в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

При осмотре иномарки была обнаружена окровавленная туша марала, отнесенного к редким видам животных Мордовии, и две единицы зарегистрированного огнестрельного оружия.

Отрицать свою причастность к отстрелу дикого животного житель Пензенской области не стал. Ущерб, причиненный министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии, составил 490 тыс. рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении жителя Пензенской области находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф