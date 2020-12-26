В Мордовии гражданам возрастом 65 лет и старше продлили больничный до 22 января

В Мордовии гражданам возрастом от 65 лет больничные листы продлили до 22 января.

Работающие граждане в возрасте 65 лет и старше могут находиться на самоизоляции. В этом случае застрахованным лицам рассматриваемой возрастной категории будет оплачен больничный в период с 26 декабря 2020 года по 8 января следующего года и в период с 11 по 22 января 2021 года.

Соответствующее распоряжение было подписано временно исполняющим обязанности главы Мордовии Артёмом Здуновым.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: adm-saransk.ru