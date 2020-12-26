Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов поручил срочно приступить к выполнению планов по строительству мусороперерабатывающего комплекса в республике.

Руководитель республики заявил, что необходимо срочно отработать все вопросы, связанные с привлечением федеральных средств на строительство в регионе производственного комплекса по сортировке, утилизации и переработке ТКО. В соответствии с федеральным проектом «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» такой комплекс должен заработать в Мордовии на полную мощность уже в 2024 году, перерабатывая ежегодно 265 тыс. тонн мусора.

При этом на захоронение к 2024 году должны попадать лишь 50% от всей массы отходов, остальные 50 % должны уйти на дальнейшую переработку, в том числе в качестве возобновляемых источников энергии.

Сейчас в республике оборудовано более 4,8 тыс. контейнерных площадок, дополнительно необходимо почти столько же. Эту задачу Артём Здунов поручил решать активнее, используя в том числе возможности местных производителей.

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Источник: e-mordovia.ru