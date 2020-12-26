Гороскоп на 27 декабря: Тельцам будет мало одной попытки, завершат творческий проект Стрельцы, а Рыб ждут приятные сюрпризы

Овен

Отличный день для Овнов. Все будут приходить к вам со своими проблемами, так как вы слушаете без осуждения. Звезды советуют задуматься об этом как о новой профессии.

Телец

Если сначала у вас не получится что-то сделать, Тельцы, попробуйте еще раз. Вы можете встретить людей, которые вызовут у вас желание отправиться в какое-нибудь приключение.

Близнецы

У Близнецов вас есть аура, интенсивность которой пугает одних людей и привлекает других. Не пытайтесь скрыть свои эмоции. Они источник вашего творчества.

Рак

Динамическая энергия в воздухе поможет Ракам поставить новые личные цели. Не стесняйтесь делиться позитивным настроением дня с окружающими.

Лев

Вы можете начать свой день без обычного планирования, Львы. Откройте для себя этот день по мере его развития. Полезно иногда наслаждаться спонтанностью жизни.

Дева

Девы хотели бы видеть позитивные изменения в области решения неких социальных проблем. Для этого вам придется заставить определенных людей реагировать.

Весы

Весы, возможно, вам показалось, что за последние несколько недель в вашем семейном окружении что-то изменилось. Что именно там происходит, вы узнаете в этот день.

Скорпион

Скорпионы склонны думать о себе как о воине-одиночке. Ваши усилия за последние несколько недель окупаются. Вы нашли свое место в группе единомышленников.

Стрелец

Стрельцы любят творческий процесс. Завершение проекта, который вам действительно небезразличен, принесет положительную реакцию людей. Гордиться собой – это нормально.

Козерог

Ваше беззаботное отношение принесло вам репутацию вечного подростка, Козероги. Но легкомыслие – это еще и признак очень мудрого человека, человека, который умеет смеяться над своей мудростью.

Водолей

Подумайте о произошедших событиях, Водолеи. Чего вы добились, какие решения вы приняли? Попробуйте внести изменения, следуя своей интуиции.

Рыбы

Возможно, вас это расстроит, Рыбы, но вам нужно осознать, что люди, которых вы часто называете «гениальными», являются лишь вашим отражением. Поверьте в себя и вас могут ждать очень приятные сюрпризы.

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