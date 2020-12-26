Артём Здунов провел совещание, посвященное вопросам комплексного развития территорий и обновления городской застройки

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов 25 декабря провел совещание по вопросам комплексного развития территорий и обновления городской застройки.

На указанном совещании были рассмотрены предложения по земельным участкам, которые планируется застраивать в рамках программы комплексного развития территорий. В Саранске это 7 участков жилой застройки общей площадью 75,7 га с выходом жилья на площади более 900 тыс. кв. метров, а также 4 незастроенных участка площадью 67 га.

Артём Здунов поручил разработать план по внедрению механизма комплексного развития территорий, определить участки, согласовав их с администрацией Саранска, а также расписать по годам, как будут выполняться целевые показатели национального проекта «Жилье» с учетом программы реновации.

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Источник: e-mordovia.ru