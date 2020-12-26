Артём Здунов провел рабочую встречу с исполняющим обязанности председателя Верховного суда Мордовии

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов 24 декабря провел рабочую встречу с исполняющим обязанности председателя Верховного суда РМ Алексеем Лукшиным.

В ходе указанной встречи речь шла о деятельности судов в условиях коронавирусной инфекции.

Руководитель республики подчеркнул, что доступность и своевременность защиты прав граждан в период пандемии должна быть обеспечена в полном объеме.

Также были рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения деятельности мировых судей, создания надлежащих условий для осуществления правосудия.

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Источник: e-mordovia.ru