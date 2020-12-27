Гороскоп на 28 декабря: суждения Близнецов будут точны, стать мастером дзен способны Весы, а Водолеи могут влюбиться

Овен

В этот день у вас появится возможность гордиться собой, но не позволяйте ситуации выйти из-под вашего контроля, Овны. Все, что вы говорите, будет уместным, звезды на вашей стороне.

Телец

Вас может охватить течение гуманистической мысли, Тельцы. Возможно, вам придется действовать как своего рода «просвещенный» судья, и будете рады этому обстоятельству.

Близнецы

Знающие вас люди, Близнецы, говорят, что вы основываете свое мнение на личных чувствах, которые часто влияют на ваше здравое суждение. В этот день ваши суждения будут точны и объективны.

Рак

Раки сразу же рационализируют все происходящее и группируют весь свой опыт в великие теории. В этот день вам будет что сказать.

Лев

Вы не очень любите говорить, Львы. У каждого своя роль, а ваша – действовать и творить, а не говорить об этом. Однако положение планет этого дня может заставить вас произнести несколько очень глубоких слов.

Дева

Похоже, что ученые живут в мире отдельно от всех нас, Девы, и от событий повседневной жизни, потому что они так поглощены другими реальностями. Поскольку это очень похоже на вашу вселенную, звезды советуют вам рассказать свои теории.

Весы

В мире есть мастера дзен, которые месяцами ничего не говорят ученикам, пока те не прекратят верить. Затем мастера произносят пару фраз, которые просто невероятны. Вы могли бы стать таким мастером дзен в этот день.

Скорпион

Скорпионы, пора выделить немного времени из напряженного дня для личной жизни. Возможно, одному из членов вашей семьи или друзьям понадобится ваша помощь.

Стрелец

Хороший день, чтобы прояснить свою жизнь, Стрельцы. В этот день ваш ум будет достаточно отдохнувшим, чтобы справиться со всеми проблемами.

Козерог

Возможно, кому-то из окружения Козерогов понадобится довериться вам. Да, вы доступны, но у вас может не оказаться настроения на то, чтобы тратить время на пустые разговоры.

Водолей

Водолеи могут войти в контакт с кем-то, с кем вы наслаждаетесь очень эмоциональным обменом. Вы даже можете влюбиться! Будьте очень внимательны к своему настроению и всему, что происходит внутри вас.

Рыбы

Возможно, у вас есть взлеты и падения в личной жизни. Кто-то может просить вас сыграть в отношениях другую роль, чем вы привыкли, Рыбы. Вам следует подумать об этом давлении на вас.

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