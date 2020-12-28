Гороскоп на 29 декабря: Овнам следует держать глаза открытыми, больше спокойствия нужно активным Ракам, а Козерогам потребуется блокнот

Овен

Держите глаза и уши широко открытыми, Овны, так как планетарное выравнивание в этот день инициирует прогресс во всех сферах человеческого существования.

Телец

Тельцы должны ожидать, что ваши желания окажутся слишком сильными. Если это будет положительный опыт, то придется немного перепланировать свою личную жизнь.

Близнецы

Возможно, Близнецам придется принять некоторые трудные, тревожные решения, чтобы добиться стабильности в личной жизни, острую потребность в который вы испытываете.

Рак

Вы помогаете миру развиваться, Раки? Вы можете задать себе такой деликатный вопрос. Даже если вы человек действия, то вам не следует быть слишком импульсивным.

Лев

Вы можете чрезмерно опекать самых близких вам людей, Львы, особенно это касается детей. Но эти люди лучше подготовлены и адаптированы к миру, чем вы думаете, о чем они могут сказать Львам в этот день.

Дева

Вам нужно одобрение общества или других людей, чтобы чувствовать себя хорошо, Девы, но окружающим часто трудно принять вашу личность и образ мышления. Возможно, вам придется сделать свои идеи более приземленными и практичными.

Весы

Развитие событий дня зависит от вашей способности задавать правильные вопросы, Весы. В общем, вы хорошо разбираетесь в ситуациях, когда в ваших отношениях что-то не ладится.

Скорпион

Планетарные аспекты будут иметь большое влияние на Скорпионов. Сейчас не время бояться будущего, скорее, пришло время действовать во имя вашего будущего.

Стрелец

Люди больше похожи, чем мы думаем, особенно в такие дни, как этот, Стрельцы. Попытайтесь сформулировать свои идеи по поводу того, что нас ждет в ближайшие несколько лет.

Козерог

Это вдохновляющий день для вас, быстро думающие Козероги. В воздухе витает много информации и электричества, и у вас не должно возникнуть проблем с генерацией новых идей. Имейте под рукой блокнот, чтобы записывать все свои мысли.

Водолей

Вы умеете объединять людей, Водолеи. Выравнивание планет ставит вас перед проблемами, которые касаются вашего будущего.

Рыбы

Новая планетарная конфигурация подталкивает Рыб к освобождению от связывающих вас уз. Пришло время проявить больше творчества. Покажите драгоценные камни, которые вы обычно скрываете. Выражайте себя полностью, без колебаний.

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