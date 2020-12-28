Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в диктанте по общественному здоровью

Сотрудники и работники исправительных учреждений УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в диктанте по общественному здоровью.

Указанное мероприятие проводится в рамках реализации федерального проекта «Укрепления общественного здоровья» и национального проекта «Демография» в целях повышения общей грамотности населения в сфере профилактики неинфекционных заболеваний, а также популяризации здорового образа жизни среди всех групп населения.

Диктант включает в себя 50 вопросов, ответы на которые нужно дать в течение часа. Результаты прохождения теста отображаются в личном кабинете участника.

Работники и сотрудники, занявшие призовые места, были награждены памятными дипломами.

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Источник: 13.fsin.su