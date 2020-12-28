Артем Здунов распорядился проработать вопросы повышения производственной безопасности на предприятии в Инсаре

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в рамках рабочей поездки в Инсарский район посетил ООО «Ксенон».

На указанном предприятии работают 230 человек. Руководитель республики осмотрел производственные площадки завода, ознакомился с номенклатурой выпускаемой продукции. В настоящее время предприятие производит светодиодные и традиционные светильники для общественного, офисного, промышленного и уличного освещения. Приоритетным направлением в текущем году стала продукция для обеззараживания воздуха и поверхностей.

Также Артем Здунов побывал в ООО «Ткацкая фабрика «Лента». Здесь работают около 60 человек. Это предприятие выпускает стеклоленту для кабелей, трансформаторов, электрических машин, для оборудования авиа- и ракетостроения. В ходе осмотра цехов Артем Здунов дал поручение руководству завода оперативно проработать вопросы повышения производственной безопасности и условий труда работников.

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Источник: e-mordovia.ru