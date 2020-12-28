Мэр Саранска поручил передать в медицинские учреждения машины администрации города и подведомственных предприятий

Мэр Саранска Петр Тултаев поручил передать в медицинские учреждения города ещё пять автомобилей городской администрации и подведомственных предприятий в дополнение к ранее переданным машинам.

Градоначальник заявил, что по причине начала новогодних каникул машины очень нужны участковым терапевтам. Транспортные средства позволят врачам более оперативно реагировать на вызовы.

Переданные ранее медицинским учреждениям от администрации Саранска автомобили работают при городских поликлиниках, а также на станции скорой медицинской помощи.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru