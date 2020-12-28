Мэр Саранска заявил, что все ярмарки выходного дня прошли организовано и спокойно

Мэр Саранска Петр Тултаев заявил, что все ярмарки выходного дня, которые были возобновлены 12 декабря, прошли организовано и спокойно.

Такого ажиотажа, как на первой ярмарке, на последующих не было. Были очереди за яйцами, причем только одного производителя.

На прошедшей вчера ярмарке в достаточном количестве был представлен сахар, пользующийся высоким спросом. У производителей осталось немного мяса.

Петр Тултаев поблагодарил за работу на ярмарках выходного дня задействованных сотрудников администрации города, а также представителей правоохранительного блока.

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Источник: adm-saransk.ru