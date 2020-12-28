В Саранске 36-летний автомобилист сбил 55-летнюю женщину на пешеходном переходе

В Саранске женщина попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе.

Происшествие произошло вечером 25 декабря на территории Ленинского района города. На проспекте Ленина 36-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Калина», совершил наезд на 55-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Женщина была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф