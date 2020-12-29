Гороскоп на 30 декабря: Близнецы смогут высказаться, как танк двигаться к цели будут Весы, а Рыбам лучше затаиться и переждать

Овен

В этот день на сцене будут преобладать сильные эмоции, Овны. Не останавливайтесь на полпути к цели. Пришло время получить все или ничего.

Телец

В этом дне слишком много напряженности, которая может затруднить сохранение мира, Тельцы. Сильные мнения и смелые эмоции сталкиваются в решающей схватке.

Близнецы

Вы можете почувствовать себя более уверенно, Близнецы, благодаря чему у вас будет больше возможностей говорить и делать то, что вы обычно скрываете внутри.

Рак

Раки могут обнаружить, что твердые мнения других определяют ваши действия. Атмосфера довольно напряженная, поэтому вы можете залечь на дно и позволить другим добиваться своего.

Лев

Создайте свою реальность, Львы. Возможно, у вас в руках есть веревочки для кукол, но вы слишком боитесь их использовать. Не торопитесь, но и не упускайте из виду свои цели.

Дева

Вещи, которые вы считали очевидными, в этот день могут показаться не такими ясными, как вам хотелось бы, Дева. Имейте в виду, что реализация ваших планов может тормозиться сильным сопротивлением.

Весы

Другие люди могут сломаться под эмоциональным давлением дня, Весы, но вы хорошо подходите для того, чтобы двигаться вперед, несмотря на препятствия.

Скорпион

Нужны решительные действия, Скорпионы, и вы подходите для этого лучше всех. Сильная воля и твердое мнение победят. Другими людьми будет сложно манипулировать.

Стрелец

В этот день может возникнуть напряжение и противостояние, Стрельцы, так что будьте готовы. Стойте твердо, ни шагу назад. Защищая свои интересы, следите за тем, чтобы не наступать на ноги другим людям.

Козерог

То, что вас беспокоит сейчас, можно устранить, если вы готовы встать и сказать то, что нужно сказать в этой ситуации, Козероги. Плыть по течению может быть легким путем, но он не всегда ведет к цели.

Водолей

Чтобы танцевать танго, нужны двое, Водолеи. Помните, что жизнь – это не улица с односторонним движением. Нужно немного уступить в чем-то, чтобы и вам пошли навстречу.

Рыбы

Рыбам может быть сложно что-то решить в этот день. Существует подавляющее сопротивление, мешающее вам действовать согласно плану. Это не лучший день для борьбы.

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