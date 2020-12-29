Артем Здунов ждет от штаба по прохождению осенне-зимнего периода оперативного реагирования на аварии

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов во время заседания регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции обратил внимание вице-премьера Игоря Чадова на то, что ждет от республиканского штаба по прохождению осенне-зимнего периода оперативного реагирования при возникновении аварийных ситуаций.

Из-за ветхости коммунальных сетей региона указанные ситуации могут иметь место.

Руководитель республики отметил, что нужно знать, какие имеются силы и средства, откуда приедут ремонтные бригады в случае аварий, где располагается техника, а также подчеркнул, что системы жизнеобеспечения в республике очень старые.

Артём Здунов не исключил, что в новогодние праздники лично проверит готовность республиканского штаба по прохождению осенне-зимнего периода к оперативному устранению аварийных ситуаций.

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Источник: e-mordovia.ru