Психологи лечебного исправительного учреждения №19 УФСИН РФ по Мордовии проводят занятия с сотрудниками

В лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН РФ по Мордовии при проведении психодиагностического обследования сотрудников применяются проективные методики, в том числе восьмицветовой тест Люшера.

Преимущество указанного теста в том, что он лишен культурно-этнических основ и не провоцирует реакций защитного характера.

С помощью данной методики можно изучить неосознаваемые, глубинные проблемы личности, актуальное состояние, базисные потребности, индивидуальный стиль переживания, степень адаптированности обследуемого.

Рассматриваемая методика служит прекрасным инструментом психодиагностического исследования при решении вопросов профотбора, профориентации, расстановки кадров и психологической совместимости, а также степени выраженности эмоциональной напряженности.

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Источник: 13.fsin.su