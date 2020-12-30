Гороскоп на 31 декабря: Тельцы сбегут в свои мечты, отличный день будет у Львов и Весов, а Козерогам звезды советуют расслабиться

Овен

Вопросы, касающиеся любви и романтики, будут решаться для Овнов в этот день. Ваша склонность к планированию идеально сочетается с желанием найти то, что вы хотите от избранника.

Телец

Возможно, вы захотите сбежать в свои мечты, Тельцы. Попытка сделать что-то практическое может встретить сопротивление. Не стесняйтесь тратить время на художественные проекты.

Близнецы

Вы сможете найти более тесную связь со своим внутренним миром, Близнецы. Вы также обнаружите, что вы более экстрасенсорны, чем обычно. Доверяйте своей интуиции.

Рак

У Раков в этот день может оказаться много «горящих» дел. Многие люди и проекты могут требовать вашего внимания, но вам будет трудно добиться прогресса в любом из них. Лучший выход – креативные решения.

Лев

Это будет отличный день для Львов. Как ни странно, вы обнаружите, что напряжение может помочь вам добиться цели. Есть легкость и возможности для поиска творческих выходов.

Дева

Возможно, вам придется отпустить свой контроль, Девы. Вы знаете, чего хотите, поэтому просто доверяйте своей интуиции. Общайтесь с другими по деликатным вопросам и не стесняйтесь расслабляться.

Весы

Для представителей знака Весы это будет отличный день. Вы обнаружите, что все происходит автоматически. Вы получите больше внимания, чем обычно, и будете в центре любых лестных дискуссий.

Скорпион

Вы можете почувствовать себя немного ленивыми и немотивированными, Скорпионы. В вопросах любви и романтики может возникнуть напряженность из-за вашей раздвоенности.

Стрелец

В делах любви и романтики у вас все складывается неплохо, Стрельцы. Вы обнаружите, что с избранником вам легче быть самим собой. Позвольте вашей романтической стороне проявиться.

Козерог

Козероги могут почувствовать сильную нервозность в этот день. Нерешительность может стать вашей самой большой проблемой. Главное – замедлиться и расслабиться.

Водолей

Вопросы, связанные с любовью и романтикой, будут решаться в вашу пользу, Водолеи. Вы обнаружите, что ваше отношение к любви более обоснованное, чем обычно.

Рыбы

Ваш естественный инстинкт взять на себя инициативу может быть омрачен нежеланием даже вставать, Рыбы. Если ваш ум затуманен, не беспокойтесь об этом. Туман скоро рассеется.

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