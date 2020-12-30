В рамках нацпроекта «Демография» органы социальной защиты Мордовии получили новые автомобили

В рамках реализации национального проекта под названием «Демография» органы социальной защиты Мордовии получили в пользование новые автомобили марки «Лада-Ларгус».

В частности, специализированное транспортное средство теперь работает в ГКУ «Соцзащита населения по Инсарскому району РМ».

Указанный автомобиль оборудован для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных проверок на выявление социально-значимых неинфекционных заболеваний.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru