В Мордовии в новогодние праздники почтовые отделения будут работать по особому графику

В Мордовии во время новогодних праздников почтовые отделения будут работать по измененному графику.

Почтовые отделения на территории республики закроются на час раньше 31 декабря.

Для всех отделений связи будут выходными 1,2 и 7 января. В эти дни почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия будут выплачены по графику, согласованному с региональным отделением ПФ РФ.

Все почтовые отделения будут работать по обычному графику 3,4,5,6,8,9 и 10 января.

Уточнить график работы отделений или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

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Источник: e-mordovia.ru