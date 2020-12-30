ГИБДД Мордовии рекомендует всем участникам дорожного движения быть внимательными и аккуратными

ГИБДД Мордовии обращает внимание граждан на сложные погодные условия и просит всех участников дорожного движения быть внимательными и аккуратными.

Автомобилистам следует помнить, что в условиях обледенения проезжей части нужно двигаться с максимально низкой скоростью. Кроме того, необходимо увеличить дистанцию до движущегося впереди транспорта, соблюдать боковой интервал между автомобилями, движущимися попутно и во встречном направлении, а также заранее снижать скорость перед приближением к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

В условиях плохой видимости вблизи проезжей части дороги пешеходам также необходимо быть особенно внимательными.

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Источник: 13.мвд.рф