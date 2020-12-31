Гороскоп на 1 января: Близнецам придется чем-то пожертвовать, должны быть услышаны Девы, а Рыбы искупаются в теплых и дружеских чувствах

Овен

Не ходите туда, куда вас не приглашают, и не берите то, что не предлагают, Овны. Хорошие манеры – основа дружбы и крепких связей между новыми знакомыми в этот день.

Телец

Пусть ваша истинная личность сияет, Тельцы. Звезды говорят, что это ваш день, чтобы сиять. В уравнении есть элемент фантазии и обмана, но это может быть именно то, что вы ищете.

Близнецы

Осознайте, что для завоевания новых земель вам, возможно, придется пойти на некоторые жертвы, Близнецы. Не всегда все идет в соответствии с вашими планами, но это нормально.

Рак

Мечты, фантазии и вдохновенные желания могут всплыть на поверхность в этот день, прося Раков переварить их своим открытым, предприимчивым умом. Воплотите свои мечты в реальность, объединив усилия с другими.

Лев

Чтобы лучше планировать и организовывать в этот день, звезды советуют Львам ослабить жесткий контроль за всем происходящим вокруг. Лучше, чтобы вещи были легкими и поднимали настроение.

Дева

Присоединяйтесь к другим для стимулирующего разговора, Девы. Вы не одиноки в своих мыслях, пришло время быть услышанными. Работайте над поддержанием мира, раскрывая истину.

Весы

Пора выйти на воздух, Весы, утверждают звезды. Ощутите легкость и омоложение энергии, присутствующей в воздухе вокруг вас. Займитесь йогой или совершите пробежку.

Скорпион

Сделайте шаг назад в этот день, отступите, Скорпион. Получайте удовольствие и сосредоточьтесь на партнерстве, а не на желании доминировать.

Стрелец

Не беспокойтесь о том, чтобы что-то запечатлеть в этот день, Стрельцы. Увидев красоту вокруг себя, храните ее в своем сердце. Оставьте цветок не сорванным, чтобы его великолепием смогли насладиться другие.

Козерог

Это потрясающий день для Козерогов, уверены звезды. Вы обнаружите, что части пазла естественным образом складываются вместе почти без усилий.

Водолей

Связь с мечтами и фантазиями сильнее, Водолеи, но вам придется скорректировать свое мышление, чтобы привязаться к ним. Подумайте о том, как вы можете способствовать миру в своем внутреннем кругу.

Рыбы

В этот день вас ждут теплые и дружеские чувства, которые понравятся вашей энергичной личности, Рыбы. Обретите силу и мир с окружающими вас людьми.

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