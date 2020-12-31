В Саранске 46-летний мужчина пойдет под суд по обвинению в убийстве знакомого

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве своего знакомого.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что 19 октября нынешнего года 46-летний житель Саранска, находясь в своей квартире, распивал спиртные напитки в компании знакомого. Во время застолья между собутыльниками вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений владелец жилья ударил гостя ножом в область грудной клетки.

От полученного телесного повреждения пострадавший скончался.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru