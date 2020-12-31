Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии посетили социальный приют для детей и подростков «Надежда»

Сотрудники следственного изолятора №1 УФСИН РФ по Мордовии по традиции в преддверии новогодних праздников посетили социальный приют для детей и подростков «Надежда».

Сотрудники ведомства передали детям приобретенные фрукты и сладости, а также поздравили с предстоящими праздниками, пожелав успехов и крепкого здоровья.

Представители приюта выразили огромную благодарность руководству и сотрудникам учреждения за оказываемую помощь.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su