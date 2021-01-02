Гороскоп на 3 января: Овнам следует думать сердцем, разобраться с эмоциями предстоит Львам, а Козерогам нельзя торопиться

Овен

Отличный день, чтобы выполнить все пункты в вашем списке дел, Овны. В первую очередь вас волнуют вопросы духовного характера. Вы должны заботиться об этой стороне своего существа. Думайте сердцем.

Телец

тельцы смогут проявить свою артистичность в этот день. Ваше чувство цвета и рисунка верное, а слова более поэтичны, чем обычно. Проявите свою творческую природу.

Близнецы

Ваши эмоции могут быть сбиты с толку, Близнецы. Помните, что вы очень чувствительны и способны улавливать то, чего не хватает другим людям. Считайте себя страстным детективом.

Рак

Раки могут идти не в ногу с остальным миром в этот день, но не переживайте на этот счет. Это хороший день для завершения проектов. Принесите больше из своего фантастического мира в текущую реальность.

Лев

Оставайтесь спокойными и сосредоточенными, Львы, однако эмоции будут рваться наружу. Признайте, что они – важная часть вас. Эмоции заслуживают вашего внимания.

Дева

События этого дня могут нарушить ваш распорядок дня, Девы. Отношения с противоположным полом могут быть не очень хорошими, поэтому не пытайтесь решить проблему, которая, как вы знаете, приведет к конфликту.

Весы

У вас сильная интуиция, Весы, и вы должны дать волю своим эмоциям. Люди могут быть скупыми, это не лучшее время для того, чтобы просить повышения или денег в долг.

Скорпион

Проблемы могут быть скрытыми, Скорпионы. То, что кажется реальным, на самом деле может быть иллюзией. Для вас чрезвычайно важны другие люди, и вы получите большую пользу, протянув руку тем, кому повезло меньше.

Стрелец

К Стрельцам в этот день будет струится потрясающая энергия. Убедитесь, что то, с чем вы имеете дело, подлинное. То, что сейчас кажется практичным, завтра может быть противоположным.

Козерог

Тяжесть дня давит на вас, Козероги. Не торопитесь с проектами и внимательно оцените все факты, прежде чем принимать решение. Люди могут обмануть, поэтому будьте осторожны во всех своих делах.

Водолей

Сохраните свою энергию чистой, Водолеи. Другие люди узнают вас по вашей нежной и чуткой натуре, поэтому не стесняйтесь говорить с уверенностью.

Рыбы

Люди могут дергать вас со всех сторон в этот день, Рыбы. Будьте терпеливы и рассудительны. Ваше время еще придет. А пока смотрите на проблемы, как на уроки на будущее.

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