Гороскоп на 4 января: Близнецы должны избегать любых столкновений, новые возможности открываются перед Весами, а Рыбам следует успокоиться

Овен

Вы переживаете время большой подготовки, Овны. Вы закладываете фундамент для крупного жизненного проекта. К этому периоду нельзя относиться легкомысленно.

Телец

В этот день появится чувство, которое может немного расстроить вас, Тельцы. Сосредоточьтесь на выполнении своих проектов. Это не лучший день, чтобы искать сочувствия у окружающих.

Близнецы

Люди могут быть очень упрямыми, поэтому постарайтесь избегать любых столкновений, которые могут привести к полномасштабной войне, Близнецы.

Рак

Ваша свободолюбивая натура может показаться немного подавленной, Раки, но не позволяйте этому расстраивать вас. У вас есть вся информация, необходимая для принятия разумных решений.

Лев

Отличный день, чтобы избавиться от всего, что мешает Львам в жизни. Разберитесь в сути проблемы и перестаньте ходить вокруг да около. Ваш трезвый разум поможет принять чрезвычайно практичные и обоснованные решения.

Дева

Не переживайте по мелочам, Девы. Вам может казаться, что что-то ограничивает вашу остроумную натуру, но не беспокойтесь об этом. Все только кажется хуже, чем есть на самом деле. Верьте в себя.

Весы

Теперь перед вами открываются возможности, осознают Весы это или нет. Возможно, их будет трудно разглядеть, учитывая астрологическую «погоду».

Скорпион

Ваши эмоции могут быть ограниченными, Скорпионы. Вы можете чувствовать себя плохо из-за того, что сделали в прошлом. Почему-то ваше сердце не может это отпустить. Не будь так строги к себе.

Стрелец

Вы переживаете период серьезной оценки определенных жизненных проектов, Стрельцы. Вы можете почувствовать, что вас что-то сдерживает. Ситуация выглядит хуже, чем есть на самом деле.

Козерог

Постарайтесь оставаться дисциплинированными и сосредоточенными, Козероги. Это легче сказать, чем сделать, но это очень важно для сохранения вашего рассудка.

Водолей

Вы переживаете время, когда у вас есть возможность добиться огромных успехов, Водолеи. Однако эти награды не появятся без тяжелой работы и дисциплины, и, похоже, это будет в центре внимания дня.

Рыбы

Не связывайтесь в этот день с начальством, Рыбы, иначе вы можете угодить в серьезную переделку. Успокойтесь и постарайтесь не увязнуть в отрицательных эмоциях.

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