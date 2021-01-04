Ксения Лукаш 3-й раз выходит замуж

Известная невеста из Саранска снова выходит замуж. Федеральная пресса строит прогнозы о том, что очередным избранником Ксении Лукаш будет известный предприниматель с крупным состоянием Алекс Гольд.

Первым супругом дивы из Мордовии был экс-глава Самарской области Геннадий Гендин. От бывшего губернатора у нее появился сын Платон. После Гендина Ксения вышла замуж за известного адвоката Дмитрия Якубовского, став восьмой по счёту женой.

Через четыре года пара разошлась. В последнее время Ксения старалась не афишировать свою жизнь. О ней было известно только то, что после развода она много путешествует и занимается сыном, и вдруг — свадебные фото в Инстаграме.

Говорят, что через несколько месяцев после официальной регистрации брака известная пара собирается устроить пышное свадебное торжество.

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