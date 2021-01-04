Гороскоп на 5 января: для большинства знаков начнется новый этап, при этом утро будет вялым, а вечер – очень энергичным

Овен

Люди могут ругать вас за то, что вы не участвуете в общих проектах, но попросите их немножко подождать, Овны. Будьте готовы к трудностям в этот день.

Телец

Все идет своим чередом, Тельцы. По прошествии дня вы обнаружите, что энергия усиливается. Вечером могут возникнуть конфликты. Простые, но содержательные встречи могут оказаться очень полезными.

Близнецы

Вы должны насладиться интенсивной энергией этого дня, Близнецы. Сделайте глубокий вдох на свежем воздухе и насладитесь долгой прогулкой по особенному месту с близким человеком.

Рак

Для Раков в этот день начинается новый цикл, говорят звезды. Соберите свои недавние идеи и сфокусируйте их вовне. Установите свою кровать так, чтобы ваши голова/ноги «смотрели» на восток/запад.

Лев

Примите холодный душ, Львы, чтобы собраться. Это нормально, если вы немного бездельничаете утром, но к вечеру вы должны работать на полную мощность.

Дева

К концу дня, Девы, энергия будет двигаться быстро и яростно. Ваши мысли будут гудеть в вашей голове, как пчелы в улье. Вы захотите поделиться идеями с окружающими.

Весы

Наслаждайтесь спокойным утром, Весы, потому что с течением дня все будет становиться все безумнее и энергичнее. Эмоции будут накаляться, может возникнуть конфликт, из которого будет не так просто выпутаться.

Скорпион

Скорпионы обнаружат, что люди тянутся к вам, как мотыльки к свету. Убедитесь, что вы удерживаете свои пламенные эмоции в равновесии и не пересекаете чужих границ.

Стрелец

Пора вставать и двигаться, Стрельцы. У вас потрясающие идеи, видение будущего и вся необходимая информация. Теперь все, что вам нужно сделать, это действовать.

Козерог

Козероги во второй половине дня будут воодушевлены и готовы к работе. В этот день начинается новый период, в котором вы должны реализовать все свои идеи. Думайте, прежде чем что-либо говорить, и будьте осторожны, когда говорите о других людях.

Водолей

Возьмите то, что вы узнали из своего чувствительного медитативного состояния, и поделитесь этим с другими, Водолеи. Делайте все возможное, чтобы удержать контроль над ситуацией.

Рыбы

Вечером произойдет крупный энергетический сдвиг, Рыбы, который заставит все и всех начать действовать. При этом вы снова окажетесь в центре внимания. Будьте собой и улыбайтесь. Веселья у вас в изобилии, поделитесь им с окружающими.

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