Гороскоп на 7 января: Тельцам нужно учитывать интересы окружающих, рассмешить людей смогут Весы, а Водолеи должны проявить благодарность

Овен

Психическое замешательство может выбить Овнов из привычной колеи. Это один из тех дней, когда пазл невозможно сложить. Просто переждите эту фазу.

Телец

Интуиция Тельцов точно знает, куда вам нужно. Эмоциональное напряжение может резко возрасти, поэтому постарайтесь не говорить «я прежде всего», учитывайте также интересы окружающих.

Близнецы

Кажется, ваша жизнь трещит по швам, Близнецы? Возможно, пришло время переоценить некоторые из ваших жизненных установок. Это всего лишь этап, и вы сможете его пройти.

Рак

В словах и эмоциях Раков будет немного пламени в этот день. Вам следует подумать о том, чтобы заняться чем-то вроде волонтерской работы.

Лев

В повседневной жизни Львов могут возникнуть серьезные проблемы. Найдите время, чтобы спланировать свои действия, а затем сконцентрируйтесь, чтобы не отступать от плана.

Дева

Вы можете почувствовать себя идеалистами, Девы. Это нормально, но убедитесь, что эти идеалы коренятся в реальности, иначе они могут оказаться не более чем несбыточной мечтой.

Весы

Ваши мечты и фантазии более реальны, чем вы думаете, Весы. Ваша чуткая и веселая натура подарит окружающим хорошее настроение. Смех – лекарство, которое все лечит. Используйте это, чтобы помочь залечить чужие раны.

Скорпион

Ваша чувствительность особенно обострена, Скорпионы. Покажите кому-то особенному, что ваша с ним дружба важна для вас. Устройте пикник или интимный ужин у себя дома.

Стрелец

Возможно, у вас сейчас непростой период, Стрельцы. Есть указания на то, что грядут радикальные изменения в вашей жизни. Сопротивляйтесь побуждению сыграть жертву и просить помощи. Это ваша жизнь, и только вы знаете, что лучше для вас.

Козерог

Духовные заботы и причудливые мечты станут предметом внимания в этот день, Козероги. Держите одну ногу на земле, пока вы отправляете свой разум в облака.

Водолей

Вы воспринимали кого-то как должное в последнее время, Водолеи? В этот день придется поблагодарить их и уделить им внимание. Ваша чувствительность и психическая осведомленность особенно сильны.

Рыбы

В этот день может возникнуть серьезное недопонимание, так что будьте честны во всех отношениях, Рыбы. Будьте как можно более прямолинейными, иначе возникшие проблемы могут иметь неприятные последствия.

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